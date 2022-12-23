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Тематическую «Тройку» выпустили к открытию эскалаторной галереи на Воробьевых горах

Евгений Белоусов
Город
Тематическую «Тройку» выпустили к открытию эскалаторной галереи на Воробьевых горах
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

К открытию эскалаторной галереи на Воробьевых горах Дептранс Москвы выпустил новую тематическую карту «Тройка». Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы, глава ведомства Максим Ликсутов.

— В честь этого важного для Москвы события мы выпустили пять тысяч тематических карт «Тройка». Приобрести их можно в кассах и автоматах по продаже билетов Сокольнической линии, — цитирует Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл восстановленную эскалаторную галерею на Воробьевых горах. К открытию галереи в нижнем вестибюле была развернута выставка работ учащихся Центра художественного образования Московского дворца пионеров, посвященных городским достопримечательностям.

Ликсутов рассказал, что проезд по эскалаторной галерее будет бесплатным. Продолжительность поездки на эскалаторной галерее составит примерно 1,5 минуты, в рабочие дни пассажиропоток галереи может составить порядка 15 тысяч человек.

Собянин также открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах. Комплекс состоит из лыжного трамплина К-40, кресельной канатной дороги и трех трасс, длина одной из которых превышает 300 метров.

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