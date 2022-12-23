Дюков назвал дату принятия решения о возможном выходе РФС из УЕФА

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Финальное решение о потенциальном переходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет принято 27 декабря. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков в пятницу, 23 декабря.

— Думаю, соберемся во вторник в формате видео-конференц-связи. Примем окончательное решение, — заявил Дюков.

Уточняется, что 23 декабря исполком РФС отложил принятие решения по вопросу о переходе РФС из УЕФА в АФК, передает ТАСС.

До этого стало известно, что одна из главных проблем конфедерации — огромные расстояния между странами. Так, из России в Австралию добираться на игру самолетом придется сутки.

Разница во времени между Москвой и Сиднеем составляет восемь часов. Главный турнир клубного футбола в Азии — Лига чемпионов АФК.

В нынешнем формате он проводится с 2003 года, а вообще ведет историю с 1967-го. Самый титулованный клуб — саудовский «Аль-Хиляль».

Они действующие чемпионы. По странам больше всего трофеев у Южной Кореи (12), Японии (7) и Саудовской Аравии (6).