Минюст внес организацию «Роскомсвобода» и журналиста Пьяных в реестр иноагентов

Фото: minjust.gov.ru

Минюст России добавил в реестр иностранных агентов организацию «Роскомсвобода» и журналиста Глеба Пьяных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 23 декабря.

Кроме того, министерство признало иноагентами Anti-Corruption Foundation, объединение «Феминистское антивоенное сопротивление» и автономную некоммерческую организацию социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество».

Иноагентом также был признан бывший шеф-редактор «Новой газеты» Андрей Колесников, отмечается на сайте Минюста.

До этого правительство России утвердило перечень сведений, которые должны публиковаться на сайте Минюста в едином реестре иностранных агентов.

Данное распоряжение вступило в силу с 1 декабря, как и новый закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. В соответствии с распоряжением в реестре должны будут указывать дату рождения, фамилию, имя и отчество, а также ИНН и СНИЛС физлиц-иноагентов.