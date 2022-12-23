Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минюст внес организацию «Роскомсвобода» и журналиста Пьяных в реестр иноагентов

Евгений Белоусов
Общество
Минюст внес организацию «Роскомсвобода» и журналиста Пьяных в реестр иноагентов
Фото: minjust.gov.ru

Минюст России добавил в реестр иностранных агентов организацию «Роскомсвобода» и журналиста Глеба Пьяных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 23 декабря.

Кроме того, министерство признало иноагентами Anti-Corruption Foundation, объединение «Феминистское антивоенное сопротивление» и автономную некоммерческую организацию социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество».

Иноагентом также был признан бывший шеф-редактор «Новой газеты» Андрей Колесников, отмечается на сайте Минюста.

До этого правительство России утвердило перечень сведений, которые должны публиковаться на сайте Минюста в едином реестре иностранных агентов.

Данное распоряжение вступило в силу с 1 декабря, как и новый закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. В соответствии с распоряжением в реестре должны будут указывать дату рождения, фамилию, имя и отчество, а также ИНН и СНИЛС физлиц-иноагентов.

Минюст РФ Россия иноагенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте