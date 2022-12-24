Москвичей предупредили о сильной гололедице 24 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В субботу, 24 декабря, в столице ожидается облачная погода, а температура воздуха поднимется до плюс двух градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Днем в Москве температура составит от 0 до 2 градусов с отметкой «плюс», ночью станет холоднее — до минус 9 градусов. Ветер ожидается юго-западный с порывами до 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

— Облачно. Осадки (снег, мокрый снег, дождь). Сильная гололедица, — говорится на сайте Гидрометцентра.

До этого «Вечерняя Москва» выяснила у автоэксперта Михаила Колодочкина, как водителям вести себя во время гололеда. Эксперт отметил, что автовладельцам стоит соблюдать осторожность, контролируя скорость и дистанцию до других машин, а при попадании на скользкий участок важно вовремя среагировать и вернуть контроль над автомобилем.

Также травматолог Илья Лебедев в беседе с «ВМ» объяснил, как стоит действовать в ситуации, если у человека есть подозрение на перелом после падения на льду.