Глава Соцфонда РФ пообещал сохранить сроки перечисления пенсий и всех выплат

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Социальный фонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил председатель фонда Сергей Чирков.

— Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Сроки выплат сохранятся, клиентские службы фонда с 9 января готовы принять посетителей, — отметил он.

На сайте фонда уже размещены адреса клиентских служб. По словам Чиркова, слияние двух фондов направлено на повышение качества обслуживания и не принесет гражданам неудобств, передает РИА Новости.

С начала нового года в стране начнет работу Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Уточняется, что новый фонд будет отвечать за все социальные выплаты — начиная с рождения и заканчивая пособием на погребение. Что изменится для граждан и бизнеса — рассказали в эфире «Вечерней Москвы».

Недавно в Госдуму внесли законопроект о 13-й пенсии. «ВМ» узнала о сути новой инициативы и вероятности ее принятия.