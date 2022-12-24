МЧС добивалось проведения внеплановых проверок в сгоревшем здании в Кемерове

Фото: МЧС

Социальный приют в Кемерове, где произошел крупный пожар, выявили в конце прошлого года. Об этом в субботу, 24 декабря сообщили в МЧС России.

— Подобные объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска, поэтому прокуратура включила его в план проверок на 2023 год, — говорится в сообщении.

МЧС РФ пыталось добиться проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия. Однако когда в начале декабря инспектор Госпожнадзора приехал в здание для этого, руководство не разрешило пройти ему в помещение, передает Telegram-канал ведомства.

Пожар произошел в ночь на 24 декабря в нелегальном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове. По последним данным, в результате трагического инцидента погибли по меньшей мере 20 человек. Подробности случившегося — в материале «Вечерней Москвы».

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Среди возможных причин пожара — неправильная эксплуатация печи, а также неисправность электрооборудования или проводки, которая не выдержала напряжения.