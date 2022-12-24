Пункт сбора новогодних подарков «Москва помогает» открылся на ВДНХ

Фото: Пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ начал работу пункт сбора новогодних подарков «Москва помогает». Центр будет открыт до 8 января.

Пункт находится в строении 227, слева от арки главного входа, и работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

Москвичи могут принести сюда игрушки, книги, настольные игры и сладкие подарки для детей, которые находятся на новых территориях России. Кроме того, жители столицы могут принести носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, мужские средства гигиены для участников специальной военной операции. Подарки должны быть новыми — в упаковке или с бирками. К посылкам можно добавить поздравительные открытки.

Пункты по сбору подарков уже работают в 21 парке столицы, также наборы принимают на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», пишет официальный сайт мэра Москвы.

23 декабря сообщалось, что москвичи отправили подарки участникам СВО и жителям новых регионов России. Так, например, из ресурсного центра «Мосволонтер» было отправлено 35 тысяч подарков. От комплекса социального развития столицы участники СВО получат свыше 8,5 тысячи теплых вязаных вещей.