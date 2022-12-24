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Московские школьники написали последний в этом году пробный ЕГЭ

Лейла Алиева
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Московские школьники написали последний в этом году пробный ЕГЭ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 22 тысяч столичных школьников написали пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по базовой математике. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил первый заместитель директора Московского центра качества образования Департамента образования и науки Москвы Андрей Постульгин.

— Контрольные работы в формате ЕГЭ помогают выпускникам проверить свои знания по предмету, а также познакомиться с особенностями государственной итоговой аттестации в 2023 году, — отметил он.

Будущие выпускники смогут узнать свои результаты по пробному экзамену уже в этом году в личном кабинете на портале mos.ru. В начале февраля одиннадцатиклассники будут сдавать пробные экзамены по устной части английского языка и информатике и ИКТ, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в России объявили даты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам. Соответствующий указ Минпросвещения появился на официальном интернет-портале правовой информации. Так, первыми в 2023 году выпускники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Тестирование по этим предметам запланировано на 26 мая.

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