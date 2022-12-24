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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве двух выходов на станции БКЛ «Аминьевская»

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев рассказал о строительстве двух выходов на станции БКЛ «Аминьевская»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Специалисты завершили строительно-монтажные работы в двух дополнительных выходах со станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 24 декабря.

— В дополнительных выходах в город со станции «Аминьевская» БКЛ метро приступили к пусконаладке инженерных систем, обеспечивающих безопасную эксплуатацию: в частности, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, вентиляции и дымоудаления, — рассказал заммэра.

Также рабочие проверяют работу лифтов, которые были установлены у выходов.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в павильонах кассового зала станции закончили работы по установке металлического реечного подвесного потолка. Полы сделали из гранита, а стены облицевали мрамором.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что завершение строительства БКЛ станет главным событием для транспорта города. Ветка станет инфраструктурным каркасом для новых радиусов метрополитена.

5 декабря в столицу доставили семь современных поездов «Москва-2020» для Московского метрополитена. Новые составы поедут по Большой кольцевой линии подземки, а полностью запустить ее намерены в следующем году.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Андрей Бочкарев
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