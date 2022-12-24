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Почти семь тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки

Степан Жирнов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Почти семь тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки
Фото: Unsplash

За сутки в России выявлены 6986 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф» в субботу, 24 декабря.

При этом госпитализация потребовалась только 1108 гражданам, что меньше, чем за предыдущие сутки, на 7 процентов.

Выздоровевших после болезни за прошедший день — 8004 человека. Этот показатель оказался ниже на 3,3 процента, чем за прошлые сутки.

Почти семь тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Согласно данным ресурса «Стопкоронавирус.рф», за прошедшие 24 часа подтвердились 54 смерти из-за заболевания.

По сравнению с 23 декабря количество случаев заражения коронавирусом сократилось почти на 500.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что коронавирус перестал быть непрогнозируемым заболеванием. Теперь он является обычной инфекцией, которая не представляет угрозы.

Также об этом высказался и мэр Москвы Сергей Собянин. 21 декабря он выступил на заседании городской думы и сообщил, что столица достойно пережила коронавирус и справилась с испытаниями.

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