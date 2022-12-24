Число погибших при пожаре в кемеровском приюте увеличилось до 22 человек

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Число жертв пожара в нелегальном кемеровском доме престарелых увеличилось до 22. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в субботу, 24 декабря.

До этого было известно о 20 погибших при возгорании здания.

Тела еще двоих погибших обнаружили при разборе завалов сгоревшего дома. Таким образом, общее число жертв на данный момент составляет 22 человека, еще шестеро в результате пожара пострадали. Двое из них госпитализированы с ожогами, их состояние оценивается как тяжелое, сообщает пресс-служба.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: МЧС России

До этого стало известно, что МЧС РФ пыталось добиться проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия. Однако когда в начале декабря инспектор Госпожнадзора приехал для этого на объект, руководство не разрешило ему пройти в помещение.

Пожар, о котором идет речь, произошел в нелегальном доме престарелых на Таврической улице города Кемерово в ночь на 24 декабря. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи. Подробнее — в специальном материале «Вечерней Москвы».