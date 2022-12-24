Организатору сгоревшего приюта в Кемерове предъявили обвинение

Фото: СК РФ

Мужчине, который организовал сгоревший нелегальный приют в Кемерове, предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в субботу, 24 декабря.

По данным ведомства, 31-летний местный житель арендовал этот частный дом для организации приюта для людей, испытывающих жизненные трудности. В здании для обогрева использовался угольный котел.

Накануне пожара постояльцы приюта сообщили хозяину, что печь неисправна, однако мужчина эту информацию проигнорировал. По предварительным данным, именно из-за поломки системы обогрева и произошел пожар, который унес жизни 22 людей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Организатору приюта предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Также в ходе проверки выяснилось, что погибшие проживали в приюте без какого-либо оформления. С ними не заключалось никаких договоров.

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Пожар, о котором идет речь, произошел в нелегальном общежитии на Таврической улице в городе Кемерово в ночь на 24 декабря. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. В огне погибли 22 человека, еще шестеро пострадали. Двое из них госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».