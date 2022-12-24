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Рекордное число проектов поступило на экологическую премию правительства Москвы

Виктория Родимкина
Город
Рекордное число проектов поступило на экологическую премию правительства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства

В 2022 году в рамках соискания экологической премии правительства столицы прислали рекордное число проектов, в городе продолжает расти интерес к экологической повестке. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

По его словам, правительство города уделяет большое внимание экологии столицы и формированию экологической культуры в обществе.

— В столице создана одна из лучших в мире систем экологического мониторинга, из года в год растет число озелененных пространств, бережно сохраняется биоразнообразие, — отметил Петр Бирюков.

Заммэра уточнил, что в экологической повестке участвуют представители бизнеса и общественности. В 2022 году авторы лучших проектов удостоились экологической премии.

Петр Бирюков напомнил, что эту награду присуждают более десяти лет. Главная цель премии — найти перспективные проекты в области экологии, благоустройства природных объектов и помочь их реализовать.

Число соискателей растет. Например, в этом году поступило рекордное количество проектов — 157, что на 11 процентов выше предыдущего показателя.

Заммэра добавил, что в этот раз большую активность показали студенты.

До этого сообщалось, что более 1,2 тысячи деревьев высадили на благоустроенных в этом году улицах в Москве.

Экология Петр Бирюков Москва
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