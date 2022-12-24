Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Премьер-министр Венгрии Орбан рассказал, как долго продержится киевский режим

Евгений Жуков
В мире
Премьер-министр Венгрии Орбан рассказал, как долго продержится киевский режим
Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что мир на Украине зависит от решений правительства Соединенных Штатов. Об этом в субботу, 24 декабря, он заявил в интервью изданию Magyar Nemzet.

По словам венгерского политика, Киев сможет продолжать военные действия до того времени, пока американское военно-политическое руководство будет поддерживать их с финансовой точки зрения и передавать различные виды вооружения.

Кроме того, Орбан подчеркнул, что Венгрия выступает в условиях существующего кризиса исключительно в собственных интересах, в которые не входит разрыв диалога с Российской Федерацией, несмотря на демонстрирующееся недовольство со стороны представителей Евросоюза.

— Не в наших интересах отказываться от всех наших экономических отношений с Россией. Мы смотрим на эти вопросы через венгерские линзы, а не через призму других стран, — заявил премьер-министр Венгрии.

До этого Виктор Орбан говорил, что европейские государства могут оказаться в долговой яме, если будут непродуманно поддерживать Киев. При этом он опроверг сведения о наложении вето на транш Киеву в размере 18 миллиардов евро со стороны Будапешта.

Украина Венгрия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте