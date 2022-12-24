Премьер-министр Венгрии Орбан рассказал, как долго продержится киевский режим

Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что мир на Украине зависит от решений правительства Соединенных Штатов. Об этом в субботу, 24 декабря, он заявил в интервью изданию Magyar Nemzet.

По словам венгерского политика, Киев сможет продолжать военные действия до того времени, пока американское военно-политическое руководство будет поддерживать их с финансовой точки зрения и передавать различные виды вооружения.

Кроме того, Орбан подчеркнул, что Венгрия выступает в условиях существующего кризиса исключительно в собственных интересах, в которые не входит разрыв диалога с Российской Федерацией, несмотря на демонстрирующееся недовольство со стороны представителей Евросоюза.

— Не в наших интересах отказываться от всех наших экономических отношений с Россией. Мы смотрим на эти вопросы через венгерские линзы, а не через призму других стран, — заявил премьер-министр Венгрии.

До этого Виктор Орбан говорил, что европейские государства могут оказаться в долговой яме, если будут непродуманно поддерживать Киев. При этом он опроверг сведения о наложении вето на транш Киеву в размере 18 миллиардов евро со стороны Будапешта.