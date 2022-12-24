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Принц Гарри и Меган Маркл отказались принять извинения издания Sun

Юлия Курганова
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались принять извинения издания Sun
Фото: flickr/number10gov

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл отреагировали на извинения издания Sun за статью ее колумниста, телеведущего Джереми Кларксона о герцогине Сассекской, назвав их «пиар-ходом». Об этом сообщила газета Independent со ссылкой на пресс-секретаря королевской пары.

— Тот факт, что Sun не связывалась с герцогиней Сассекской, чтобы извиниться, показывает ее намерения. Это не более чем пиар-ход. Хотя общественность заслуживает извинений издания за их опасные комментарии. Мы бы не оказались в этой ситуации, если бы Sun не продолжала наживаться и эксплуатировать ненависть, насилие и женоненавистничество. Настоящее извинение стало бы изменением в их освещении и этических стандартах для всех, — сообщил он.

Журналист Sun написал, что Маркл нужно провести по улицам голой и забросать экскрементами. Данное заявление вызвало шквал критики в обществе, в том числе среди британских парламентариев. Они потребовали от издания принять решительные меры против Кларксона. Он на странице в Twitter прокомментировал свой поступок, оправдав его неудачной отсылкой к сериалу «Игра престолов», и попросил Sun удалить этот материал.

Издание извинилось за материал о Маркл после общественного резонанса и многочисленных жалоб на публикацию в Организацию стандартов независимой прессы.

Недавно британский принц Гарри и его жена Меган Маркл выпустили документальный фильм на стриминговом сервисе Netflix, где рассказали о своих мучениях во дворце. Рыдающая Маркл вспомнила, какие интриги стали плести родственники супруга, не дав ей насладиться свадьбой. Также в ленте пара рассказала и о семье Маркл, с которой у нее напряженные отношения. Ее сводный брат Томас тут же заявил, что все сказанное сестрой является абсолютной ложью. Более того, он собирается предъявить миру свою правду.

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