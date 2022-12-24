«Мерзость»: Вайкуле публично обратилась к недоброжелателям на русском языке

Фото: YouTube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

В последнее время певица Лайма Вайкуле часто находится в центре скандалов. Она негативно высказывалась в адрес России после начала спецоперации на Украине, потом артистка назвала себя кормилицей СССР — якобы именно она обеспечивала всю страну своими концертами. На нее обрушился шквал критики. Звезда решила обратиться к своим недоброжелателям на русском языке.

На своей странице в соцсети Вайкуле записала рождественское послание, в котором пожелала всем врагам счастливого Рождества.

— Дорогие друзья, коллеги! Всех, кого я люблю, или кого я не очень люблю. Всех, кто любит меня, я всех поздравляю с Рождеством! Пусть Рождество будет такое же белое, как эта елка. И после Рождества тоже — пусть ваши дни будут белыми, чистыми, светлыми и солнечными. Будьте здоровы, — сказала певица.

Однако многие пользователи отреагировали на ее слова негативно, передает «Экспресс газета».

«А почему по-русски, она же ненавидит всех русских!»; «Слушать и видеть тебя уже не хочется»; «Раньше была любимой артисткой, но теперь и слышать не хочу. Засунь свои поздравления в одно место»; «Мерзость», — написали фолловеры.

Певец и композитор Юрий Антонов недоволен высказываниями коллеги Лаймы Вайкуле, которая заявила, что она «содержала весь Советский Союз». Артистка утверждала, что ее концерты приносили стране баснословный доход, пока она сама получала с них копейки. Музыкант назвал слова знаменитости «глупостью пожилой женщины».