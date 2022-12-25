Кинолог сообщил, что чаще всего собак заводят в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Собак любят жители всех российских городов, но чаще их заводят в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

— Для такого исследования мы проанализировали количество зарегистрированных собак в городах-миллионниках и региональных столицах. В топ-3 попала Москва, занявшая первое место по количеству собак, потом идет Санкт-Петербург, а за ним — Новосибирск. Жители там заводят себе небольших собак-компаньонов, — рассказал он.

По его словам, в столице самой популярной породой является чихуахуа, в Санкт-Петербурге и Новосибирске — немецкий шпиц.

На четвертом месте по количеству собак оказался Екатеринбург, на пятом — Челябинск. Далее идут Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Воронеж и Пермь, передает РИА Новости.

Чаще всего россияне заводят немецких шпицев, чихуа-хуа, корги, джек-рассел-терьеров и йоркширских терьеров, сообщил Голубев.

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