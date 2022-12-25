Жители Британии захотели отобрать свои дома у беженцев с Украины на Рождество

Фото: Unsplash

Жители Великобритании, которые приняли у себя украинских беженцев, подвергаются серьезному стрессу из-за экономического кризиса, а некоторые из них в зимние праздники хотят «вернуть» свои дома. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Кейт Дэниелс из Ассоциации семейной терапии, которая оказывает поддержку принимающим украинцев жителям страны, рассказала, что некоторые из них в отчаянии от того, что произойдет на Рождество и Новый год.

— Они хотят вернуть свои дома, и это справедливо, — заявила она.

Дэниелс отметила, что многие принявшие у себя беженцев испытывают «вину и стыд даже за одно лишь чувство раздражения», при этом зачастую они говорят украинцам: «мой дом — твой дом», после чего начинают появляться «всевозможные трудности».

— Одна женщина почувствовала себя чужой в своем доме, так как в какой-то момент она спустилась вниз, все сидели на кухне и разговаривали по телефонам. И она поднялась в свою комнату и подумала: «Это мой дом, почему я это делаю?» — сообщила она.

О проблемах сообщил специалист благотворительного Центра трудовых прав Адис Сехич. Он рассказал, что некоторые британцы обеспокоены ростом стоимости жизни и с трудом содержат свою семью, поэтому они не могут помогать беженцам.

В Польше ужесточили контроль над выдачей беженцам с Украины пособия «500+». Обозреватель газеты Gazeta Wyborcza Каролина Козакевич написала, что мэр города Перемышля Войцех Бакун заявил о том, что украинцы занимаются вымогательством социальных пособий.