Глава МИД КНР назвал отношения Москвы и Пекина крепкими, как монолит

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Отношения России и Китая на сегодняшний день крепки, как монолит, и не меняются под воздействием внешних факторов международных взаимосвязей. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И во время выступления на симпозиуме, посвященном китайской дипломатии.

— Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры, — сказал он.

Китайский министр добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина не имеет враждебный характер для какой-либо третьей стороны. Вместо этого Китай и Россия вместе выступают против гегемонии на мировой арене и начала новой холодной войны, передает ТАСС.

В последнее время экономические связи между Россией и КНР значительно укрепились в различных сферах. «Вечерняя Москва» разобралась, почему Китаю выгодно сотрудничество с РФ, в каком состоянии находится торговля между странами сейчас, а также могут ли возникнуть между ними разногласия.