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«Не должно быть паники»: почему Китай сделал экономическую ставку на Россию

Игорь Синельников

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Экономика
«Не должно быть паники»: почему Китай сделал экономическую ставку на Россию
Фото: Пресс-служба Совфеда

Власти Китая решили укрепить экономические связи с Россией в различных сферах. «Вечерняя Москва» разобралась, почему Поднебесной выгодно сотрудничество с Россией, в каком состоянии находится торговля между странами сейчас, а также могут ли возникнуть между ними разногласия.

Рекорд товарооборота

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в правительстве Китая сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил увеличить импорт российской нефти, газа и продукции сельхозназначения. Кроме того, глава китайского государства призвал укреплять энергетическое партнерство с Россией в Арктике и инвестировать в российскую инфраструктуру, в том числе в порты и железные дороги.

В WSJ также вспомнили историю, произошедшую несколько лет назад. В китайском университете Цинхуа Си Цзиньпину представили доклад, из которого следовало, что российская экономика не имеет будущего. В ответ Цзиньпин написал на полях слово «чепуха».

По данным главного таможенного управления КНР, в 2022 году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня: только за 11 месяцев он вырос на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 172,5 млрд долларов. Согласно статистике ведомства, Поднебесная продала в нашу страну товаров на 67,3 млрд долларов (рост на 13,4 процента год к году). Россия же поставила в КНР товаров на 105 млрд долларов (рост на 47,5 процента).

Китай является активным покупателем российской нефти, газа и угля. Именно энергоносители — основная статья доходов России в торговле с КНР. Есть планы по расширению торговли в сфере энергетики: например, недавно Китай возвел на своей территории дополнительный участок газопровода, соединенного с трубопроводом «Сила Сибири», который теперь доходит до Шанхая. Закончить строительство всей сети правительство Китая планирует к 2025 году.

Главные поставки из Китая в Россию приходятся на автомобили, машинное оборудование и химическую продукцию (данные за август текущего года). Помимо этого, Китай поставляет в нашу страну самые разные товары: игрушки, бытовую технику, одежду, обувь и прочее. Увеличение объемов торговли между РФ и КНР — результат «высокого уровня взаимодополнительности» двух экономик, отмечал в беседе с китайским изданием Global Times президент Института современных российско-китайских экономических региональных исследований Сун Кюй.

Приоритетный партнер

Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Китай давно хотел развивать сотрудничество с Россией и в 2022 году получил для этого отличную возможность. При этом Поднебесная не отказывается от старых планов и не присоединяется к антироссийской политике Запада.

— Российско-китайское сближение началось в последние годы существования СССР, рубежным событием стал визит Михаила Горбачева в Китай в 1989 году, — вспоминает Ломакин. — Китай всегда был настроен на сотрудничество с Россией, просто наша страна не во всем была готова к этому в конце 90-х — начале нулевых. В дело вмешивался административный переход от плановой модели к рыночной, было довольно много дезорганизации и иллюзий по поводу «врастания» России в западный мирохозяйственный уклад.

Для Си Цзиньпина с момента его прихода к власти в 2012 году Россия также была важным партнером, уверен эксперт. В первые несколько лет правления он отдавал примерно равный приоритет США и России. Однако, когда Китаю не удалось договориться с Америкой о равноправном партнерстве, приоритетным партнером для него стала Россия.

Спектр возможностей взаимной торговли у России и Китая очень широкий, уверен эксперт. Речь идет не только о производстве, но и научных разработках.

— Китай уже далеко не тот, каким его помнят многие по прошлым десятилетиям. Сейчас это страна с достойными зарплатами, на которые люди в состоянии покупать, в том числе, и импортную продукцию. Если продукция будет им нравиться, то в том числе и российскую. У нас не злоупотребляют сельскохозяйственной химией и генно-модифицированной продукцией, поэтому у российской сельхозпродукции и пищевой промышленности очень хорошая репутация в Китае, — рассказал эксперт.

Кроме того, Китай сильно заинтересован в российском сырье. Страна недавно вышла из жестких коронавирусных ограничений, и в ближайшее время ее экономика сильно оживится. А это потребует увеличения поставок нефти и газа, подчеркнул Ломанов.

Что касается России, то в нашей стране в последние годы наблюдается повышенный потребительский интерес к бытовой технике и оборудованию из Китая.

— В прошлом это не интересовало многих российских промышленников, потому что все то же самое можно было купить качественнее, проще и ближе на Западе. Но в связи с изменением внешнеэкономических связей не только Россия становится приоритетом для Китая, но и Китай за этот год поднялся в приоритетах для России на много строчек вверх, — уверен собеседник «ВМ».

Опасения бизнеса

Китайский бизнес в отношении России действует осторожно. Например, недавно стало известно о запрете поставок процессоров Loongson. Данный запрет коснулся не только России. Представитель рынка электроники объяснил, что запрет на экспорт процессоров Loongson связан с тем, что Китай использует лучшие чипсеты в военно-промышленном комплексе. Сообщалось и о том, что российский рынок может покинуть китайский производитель смартфонов Huawei.

По мнению Ломанова, боязнь китайского бизнеса торговать с Россией может быть побеждена благодаря тесному взаимодействию стран.

— Китайский бизнес опасается вторичных санкций, и такая ситуация не только в Китае. Но с Китаем ситуация как раз благоприятная: при наличии хорошего политического доверия на высшем уровне (а у России и Китая оно есть) есть предпосылки для решения этих проблем. Конечно, проблемы будут, но специфика наших отношений в том, что мы можем договариваться. Для частного бизнеса будут создавать какие-то условия, оказывать организационные и экономические меры поддержки. У бизнеса не должно быть паники, что участие в российско-китайском партнерстве нанесет какой-то потенциальный ущерб, — уверен собеседник «ВМ».

Именно наличие политического доверия между Россией и Китаем — неоспоримое преимущество по сравнению с китайско-американскими или российско-европейскими отношениями, заключил Ломанов.

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