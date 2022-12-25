«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до вечера 26 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Московском регионе до понедельника, 26 декабря. Об этом свидетельствуют данный Гидрометцентра России, опубликованные в воскресенье, 25 декабря.

— «Желтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Предупреждение из-за сильной гололедицы в Москве будет действовать до 19:00 26 декабря. Аналогичная ситуация наблюдается в Подмосковье, но там период предупреждения продлится до 16:00 понедельника, отмечается на сайте Гидрометцентра России.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что после резкого похолодания в столице ожидается гололедица, которая продлится два дня. Пешеходам и водителям следует быть особенно внимательными.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «ВМ», что последняя неделя текущего года в столичном регионе обещает ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей. Завершится декабрь небольшой оттепелью, которую в мегаполис принесет теплый циклон.