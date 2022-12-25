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Песков: Обеспокоенность Германии насчет визита Путина в Минск абсурдна

Александр Афонин
В мире
Песков: Обеспокоенность Германии насчет визита Путина в Минск абсурдна
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Обеспокоенность, которую проявляет Германия по поводу визита президента России Владимира Путина в Минск, абсурдна, а сама поездка не должна кого-либо беспокоить. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

— Контакты Москвы и Минска как ближайших союзников не должны никого беспокоить: они осуществляются не против кого-то, а для взаимной выгоды, — сказал Песков.

Владимир Путин прибыл в Минск 19 декабря. В процессе визита он провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что на переговорах у президентов будет возможность обсудить военные вопросы.

По итогам беседы Лукашенко заявил, что переговоры с Путиным заложили базу для будущего рывка двух стран. Российский лидер в свою очередь сообщил, что встреча, состоявшаяся в Минске, прошла результативно. Он отметил, что в будущем люди будут оценивать итоги совместной работы России и Белоруссии, так как оба государства вовлечены в промышленную кооперацию в различных областях.

Дмитрий Песков Минск Владимир Путин Германия
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