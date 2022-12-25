Магазин «Ашан» в составе ТЦ «Мега Химки» возобновит работу с 26 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Магазин «Ашан», входящий в состав торгового центра «Мега Химки», возобновит работу с 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной торговой сети в воскресенье, 25 декабря.

— Дорогие друзья! Мы продолжаем устранять последствия пожара и ведем подготовку к открытию нашей «Мега Химки». Уже с 26 декабря для вас откроется магазин «Ашан» и продолжит работать в привычном режиме. Вход в «Ашан» будет осуществляться со стороны парковки, которой вы также сможете воспользоваться, — говорится в сообщении.

После возобновления работы «Ашан» будет работать по следующему графику: 26 декабря магазин будет открыт с 10:00 до 24:00. С 27 по 30 декабря — с 8:00 до 24:00, а 31 декабря укороченный день — с 8:00 до 20:00. 1 января станет выходным днем. 2 января — с 10:00 до 24:00, с 3 января — в обычном режиме с 8:00 до 24:00, передает агентство городских новостей «Москва».

ТЦ «Мега Химки» приостановил свою работу после пожара, который произошел в гипермаркете OBI утром в пятницу, 9 декабря. В результате огонь распространился на все здание, и пожарные не смогли его спасти. Подробнее о причинах и последствиях инцидента — в материале «Вечерней Москвы».