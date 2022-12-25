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Патриарх Кирилл назвал возведение храмов в Москве огромным событием в жизни всех христиан

Лейла Алиева
Город
Патриарх Кирилл назвал возведение храмов в Москве огромным событием в жизни всех христиан
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Строительство новых храмов в столице является большим событием для всего христианского мира. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

— Строительство храмов в новых районах стало огромным событием в духовной жизни первопрестольного града и всей нашей церкви, а в каком-то смысле — всего православного мира, а в каком-то смысле — и всего христианского мира, — отметил он.

По словам патриарха Кирилла, за 12 лет в столице возвели 88 храмов, а на данный момент открыто свыше 1200 храмов и часовен. Еще 42 храма находятся на этапе строительства, передает ТАСС.

В следующем году планируется начать реставрацию колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины, в настоящее время специалисты приступили к монтажу строительных лесов. В рамках реставрации они приведут в порядок кирпичную кладку, вернут утраченные декоративные элементы, отремонтируют своды.

Кроме того, специалисты возведут православный храм в столичном районе Митино. На данный момент на территории находится деревянный храм, который назван в честь святителя Луки Крымского.

Строительство Патриарх Кирилл Церковь Москва
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