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Арестович предположил, что США закончат помогать Украине после 2023 года

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Арестович предположил, что США закончат помогать Украине после 2023 года
Фото: YouTube / Alexey Arestovych

Украина может лишиться поддержки США после 2023 года. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в воскресенье, 25 декабря.

По его словам, Вашингтон может иметь финансовый и временной лимит для помощи Украине, однако даже в таком случае страна ожидает поддержки от Евросоюза.

— Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года, — приводит слова Арестовича РИА Новости.

Политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что напряжение в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной, нарастающее в последнее время, связано с нежеланием украинского лидера Владимира Зеленского неукоснительно следовать сценарию, который Запад для него готовит.

По его словам, в американо-украинских отношениях есть «широкая серая зона», которую многие предпочитают не замечать.

21 декабря состоялся визит Зеленского в Конгресс США. Политолог Юрий Светов в беседе с «ВМ» рассказал, зачем президенту Украины нужна эта поездка, о чем он просил Соединенные Штаты и какие последствия возможны по его возвращении из Америки.

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