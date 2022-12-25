Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Какая-то чухня»: Волочкова ответила обвинившему ее в алкоголизме Кушанашвили

Лейла Алиева
Общество
«Какая-то чухня»: Волочкова ответила обвинившему ее в алкоголизме Кушанашвили
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на слова журналиста Отара Кушанашвили о ее увлечении алкоголем.

Она отметила, что расстраивается из-за того, что журналистов интересуют ее личные дела, а не искусство, которым она занимается.

— Вот эти все рассказчики и осудители — они бы посмотрели, что они потребляют. Люди добрые, пожалуйста: все, что я делаю вне сцены и балетного зала, я делаю потому, что хочу. И делаю это у себя дома. Мои золотые, вас творчество мое не интересует, а какая-то чухня, — приводит ее слова Пятый канал.

В одном из интервью Кушанашвили заявил, что находит это «хобби» Волочковой даже милым. По его словам, в увлечении алкоголем со стороны Волочковой нет ничего плохого. Тем более что она сама неоднократно заявляла об отсутствии причин для беспокойства.

До этого Волочкова рассказала, что в непростой период жизни находила утешение в алкоголе, однако смогла вовремя остановиться. Артистка отметила, что позволяла себе выпить, лишь когда у нее не было запланировано спектаклей.

Алкоголизм Знаменитости Анастасия Волочкова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте