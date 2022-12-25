«Какая-то чухня»: Волочкова ответила обвинившему ее в алкоголизме Кушанашвили

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на слова журналиста Отара Кушанашвили о ее увлечении алкоголем.

Она отметила, что расстраивается из-за того, что журналистов интересуют ее личные дела, а не искусство, которым она занимается.

— Вот эти все рассказчики и осудители — они бы посмотрели, что они потребляют. Люди добрые, пожалуйста: все, что я делаю вне сцены и балетного зала, я делаю потому, что хочу. И делаю это у себя дома. Мои золотые, вас творчество мое не интересует, а какая-то чухня, — приводит ее слова Пятый канал.

В одном из интервью Кушанашвили заявил, что находит это «хобби» Волочковой даже милым. По его словам, в увлечении алкоголем со стороны Волочковой нет ничего плохого. Тем более что она сама неоднократно заявляла об отсутствии причин для беспокойства.

До этого Волочкова рассказала, что в непростой период жизни находила утешение в алкоголе, однако смогла вовремя остановиться. Артистка отметила, что позволяла себе выпить, лишь когда у нее не было запланировано спектаклей.