Брат убитого в Саранске мужчины, который заступился за девушку, раскрыл детали трагедии

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мужчина, который убил 41-летнего жителя Саранска, заступившегося в баре за девушку, не был участником изначального конфликта. Об этом рассказал брат убитого.

— Вечером произошел конфликт. Они пошли в бар, там были девушки. Друг брата сидел и разговаривал с одной девушкой, брат — с другой. И тут заходит человек и начинает обеих девушек выволакивать оттуда. Брат с его другом вступились за девушку. А он говорит, мол, я бывший муж. Брат с ним вышел поговорить. Они обменялись номерами, договорились встретиться. А на следующий день произошло то, что произошло, — сообщил он.

Мужчина отметил, что друзья его брата подрались со сторонниками экс-супруга девушки еще до прихода на место событий брата.

— Там уже был применен нож со стороны того самого человека, одному из друзей руку пробили. Брат туда прибежал на подмогу. А вот тот человек, который был с ножом, это был не тот, с кем брат разговаривал в баре. Это его друг. У убийцы конфликта с моим братом не было. Видимо, он решил за своего дружбанца заступиться, — заключил родственник убитого.

В ночь на 24 декабря саранец отдыхал в баре. Между ним и 28-летним местным жителем произошел конфликт. Молодой человек заступился за девушку, которую начал избивать ее бывший возлюбленный.

В тот же день мужчины встретились для дальнейшего выяснения отношений на улице. Оба приехали с друзьями. Началась драка, в ходе которой молодого человека зарезали.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о его аресте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает РЕН ТВ.

22 декабря мужчина в Ленинградской области жестоко убил соседку из-за сделанного женщиной замечания. Преступление произошло в городе Тихвине. Тело погибшей 43-летней местной жительницы нашли в одной из квартир жилого дома на улице Машиностроителей. На ее теле было множество ранений, а также у нее была отрублена голова.