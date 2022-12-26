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Режим ЧС после утечки аммиака объявили в городе Пирот на юго-востоке Сербии

Юлия Курганова
В мире
Режим ЧС после утечки аммиака объявили в городе Пирот на юго-востоке Сербии
Фото: Pixabay

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в городе Пирот на юго-востоке Сербии из-за утечки аммиака в результате железнодорожной аварии. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил мэр города Владан Васич.

С понедельника, 26 декабря, не будут работать школы, людям порекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости. Экстренные городские службы делают все возможное для устранения последствий аварии.

Несколько вагонов с аммиаком перевернулись на участке железной дороги Пирот — Станиченье около населенного пункта Сопотски-Хан, произошла утечка ядовитого газа, сообщает ТАСС.

В больницу обратились более 50 человек с симптомами отравления газом, семеро из них доставлены в Клинический центр города Ниш, состояние всех пострадавших стабильное.

13 декабря сотрудники Следственного комитета выехали на место гибели троих человек от отравления газом в Подмосковье. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, в том числе совместно со специалистами газовой службы, и назначили ряд необходимых экспертиз.

Отравления Сербия Пострадавшие Режим ЧС
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