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СК начал проверку после гибели семьи от отравления газом в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
СК начал проверку после гибели семьи от отравления газом в Подмосковье
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Раменский городской округ, деревня Прудки, коттеджный посёлок Европейский Квартал Карта всех событий

Сотрудники Следственного комитета выехали на место гибели троих человек от отравления газом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 13 декабря.

По ее словам, следователи и криминалисты осмотрят место происшествия, в том числе совместно со специалистами газовой службы, и назначат ряд необходимых экспертиз.

Ранее стало известно, что в коттеджном поселке «Европейский квартал» Раменского городского округа в частном доме были обнаружены тела троих погибших членов семьи: мужчины, женщины и ребенка. Четвертый родственник пострадал и был госпитализирован. На данный момент он находится в реанимации.

Подмосковье Отравления Следственный комитет Московская область Смерть
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