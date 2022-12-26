На Украине ожидают начала наступления ВС России на Краснолиманском направлении

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Российские войска могут начать наступление на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил в воскресенье, 25 декабря, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— Российские войска пытаются продвигаться по трем основным направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытаются проводить контрнаступательные действия на Лиманском, — сказал он в эфире украинского телемарафона.

Череватый отметил, что ВСУ находятся «под постоянным шквалом огня», пытаясь не позволить российской армии развивать наступление, сообщает радио Sputnik.

Командование ВСУ перебросило дополнительное подкрепление войск в район города Сватово из-за крупных потерь в личном составе. Об этом 25 декабря сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Он добавил, что подобная мера носит вынужденный характер. По его словам, число потерь украинских военнослужащих превысило расчетные цифры.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «ВМ» высказал мнение, что военный конфликт на Украине завершится капитуляцией ВСУ после того, как у них закончатся боеприпасы. Это, вероятно, произойдет уже к весне 2023 года.