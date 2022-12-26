Глава Росатома Лихачев: Пусть Финляндия строит АЭС за свои деньги

Фото: Администрация президента РФ

Финляндия, разорвав контракт с РФ на строительство АЭС «Ханхикиви-1», пусть сооружает ее на свои деньги, а средства Росатома вернет. Об этом сказал генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

Он напомнил, что в декабре Международный совет по разрешению споров признал неправомерным расторжение контракта на сооружение в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1» со стороны проектной компании Fennovoima. Данное решение дает Росатому право требовать возмещения убытков.

— И, уже опираясь на него, мы будем развивать свои отношения с нашим финским заказчиком, который принял абсолютно политически мотивированное решение. Мы не можем повлиять на мировоззрение финских начальников. Но пусть они его реализуют за свои деньги, а наши вернут, — заявил глава Росатома в интервью изданию «Известия».

Компания Fennovoima, 34 процента в которой принадлежали российской госкорпорации, в мае сообщила, что расторгла контракт с Росатомом на строительство «Ханхикиви-1» в Финляндии. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС.

22 декабря консультации России и МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции прошли в Москве. В ходе них стороны отметили близость позиций относительно проекта декларации о создании зоны безопасности АЭС.