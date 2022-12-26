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Приметы и советы

Катавший мертвого пешехода на крыше авто в Петербурге пьяный водитель арестован

Юлия Курганова
Происшествия
Катавший мертвого пешехода на крыше авто в Петербурге пьяный водитель арестован
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Водитель каршеринговой машины, который насмерть сбил пешехода и катался по городу с его телом на крыше, арестован в Санкт-Петербурге.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека».

Пугающую находку сделал петербуржец ночью в субботу, 24 декабря, около дома на Морской набережной. Он позвонил в скорую и сообщил, что некий мужчина лежит на крыше автомобиля без движения. Прибывшие медики констатировали смерть человека, в котором опознали 39-летнего местного жителя. Машина, на которой он был найден, до этого, судя по всему, попала в аварию.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 32-летний инженер-конструктор одной из компаний. Позднее выяснилось, что пьяный инженер сбил пешехода, после чего катался с его телом по городу, потом бросил авто и сбежал, сообщает РЕН ТВ.

19 декабря водитель иномарки сбил пенсионерку во дворе дома на востоке Москвы. Трагедия произошла на улице Реутовской. 25-летний водитель автомобиля, сдавая назад, не заметил женщину и сбил ее. 78-летняя пенсионерка скончалась на месте.

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