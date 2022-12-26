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Трое военных получили смертельные ранения из-за падения обломков БЛА в Энгельсе

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Трое военных получили смертельные ранения из-за падения обломков БЛА в Энгельсе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Трое военных из состава Вооруженных сил России были смертельно ранены из-за падения обломков беспилотника на аэродроме в Энгельсе. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что после атаки БПЛА ВСУ на аэродром авиационная техника осталась без повреждений.

— 26 декабря около 01:35 по московскому времени средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого сообщалось, что, по предварительной информации, после взрывов в городе Энгельс Саратовской области погибли три человека, еще четверо были доставлены в больницу. Уточняется, что площадь пожара после взрывов составила 120 квадратных метров.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал инцидент с хлопком в Энгельсе. По его словам, в городе никакой угрозы для жителей нет. Он добавил, что объекты гражданской инфраструктуры в городе не пострадали.

атаки Армия Беспилотники
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