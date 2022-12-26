Baza: Три человека погибли, четверо пострадали после взрывов в Энгельсе

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

По предварительной информации, после взрывов в городе Энгельс Саратовской области погибли три человека, еще четверо были доставлены в больницу. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

Уточняется, что площадь пожара после взрывов составила 120 квадратных метров.

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал инцидент с хлопком в Энгельсе. По его словам, в городе никакой угрозы для жителей нет. Он добавил, что объекты гражданской инфраструктуры в городе не пострадали.

Украинская армия попыталась нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, в результате погибли трое военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ 5 декабря. Еще четверо получили ранения, их доставили в медицинские учреждения.