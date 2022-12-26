Губернатор Саратовской области прокомментировал инцидент с хлопком в Энгельсе

Фото: saratov.gov.ru

После инцидента с громким хлопком в городе Энгельс никакой угрозы для жителей нет. Об этом сообщил в понедельник, 26 декабря, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

— Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны, — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что объекты гражданской инфраструктуры в городе не пострадали.

Что касается произошедшего на аэродроме, то в настоящее время эта информация проверяется силовиками.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Энгельсе в районе военного аэродрома сначала была зафиксирована вспышка, а потом раздался громкий хлопок.

Украинская армия попыталась нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, в результате погибли трое военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ 5 декабря. Еще четверо получили ранения, их доставили в медицинские учреждения.