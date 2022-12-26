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В составе украинских вооруженных формирований присутствуют наемники из более чем 30 стран. Об этом сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, сославшись на данные радиоперехватов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса на линии соприкосновения.

— Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами, — отметил офицер.

Он добавил, что при мониторинге радиочастот встречалась также немецкая, итальянская, французская и польская речь.

Марочко уточнил, что лишь за минувший месяц разведка выявила присутствие на стороне противника наемников из более чем 30 стран, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе города Артемовск в Донецкой народной республике.

На стороне Вооруженных сил Украины воюют тысячи наемников из более чем десяти стран мира. Часто они являются гражданами государств — членов НАТО. Между тем военный блок всячески отрицает свое присутствие на территории Украины. О роли натовских наемников в украинском конфликте «ВМ» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.