Apple не разрешила адаптировать iPhone под российские сети связи. Что это значит и как быть владельцам

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В обновленной модели смартфона iPhone производители отказались от внедрения поддержки функций VoLTE и VoWiFi. «Вечерняя Москва» вместе с экспертом в области мобильной связи разбиралась, что это означает и можно ли решить проблему.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, передача голоса по сети LTE и звонков по Wi-Fi — это технологии, которые позволяют улучшать качество звонков и пользоваться интернетом.

— С марта текущего года компания Apple ушла из России и перестала адаптировать продукцию под российских пользователей. Теперь владельцы iPhone 14 лишились возможности полного функционала, который предлагался ранее, — пояснил он.

Владельцы предыдущих версий, как заметил эксперт, получают прежний набор возможностей:

— Вместе с покупкой они приобретают hd-кодак, который позволяет им беспрепятственно пользоваться интернетом и слышать собеседника лучше во время звонков. Для тех, кто приобрел 14-ю модель смартфона, эти функции уже недоступны.

Также аналитик пояснил, что в предыдущие модели телефона была встроена функция Voce over Wi-Fi, которая позволяла пользоваться услугами оператора связи через Wi-Fi:

— Например, в зоне, где есть проводной интернет, но нет сети оператора. Эта функция улучшала качество звука там, где плохо ловила сеть. Покупатели нового iPhone лишились и ее.

Сейчас, обратил внимание Муртазин, все, что связано с адаптацией новой модели смартфона под операторов нашей страны, не работает, потому что компания официально ушла из России.

— Самые дорогие смартфоны на российском рынке работают хуже других и хуже других приспособлены к российской сети, — уверен эксперт.

Он выразил мнение, что действия компании намекают на то, что владельцы iPhone могут навсегда лишиться «яблочного» гаджета.

— Многие уже сейчас отказываются от него и переходят на Android, потому что телефон не позволяет использовать все его возможности, среди которых покупка приложений, загрузка из других источников, оплата Apple Pay, — пояснил Муртазин.

Он также обратил внимание, что решить эту проблему возможно, если отказаться от использования iPhone и перейти на Android.