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Меморандум о сотрудничестве в области устойчивого развития, подписанный в Москве, объединит усилия власти и бизнеса в сфере внедрения наиболее передовых технологий. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев в понедельник, 26 декабря.

— Устойчивое развитие — это не просто идея, это целый ряд конкретных действий, которые включают в себя инициативы в области экологии и развитие инфраструктуры, достойные условия труда и качественное образование, рост квалификации, снятие искусственных барьеров, — отменил он.

Благодаря подписанию меморандума между властями Москвы и ассоциацией «Национальная сеть Глобального договора» будет организован обмен идеями как на уровне региональных практик, так и на уровне конкретных предприятий. Кроме того, это является привлекательным шагом для инвесторов, которые смогут переформатировать свои проекты в соответствии с ESG-концепцией, передает агентство городских новостей «Москва».

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы и ассоциация «Национальная сеть Глобального договора» договорились о сотрудничестве в области устойчивого развития. Соответствующий меморандум подписали руководитель департамента Владислав Овчинский и исполнительный директор ассоциации Наталья Дорпеко на заседании Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Москве 14 декабря.