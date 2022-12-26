Ошибка или провокация: зачем дроны КНДР пересекли границу с Южной Кореей

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Полномасштабной войны между Пхеньяном и Сеулом из-за вторжения северокорейских дронов в Южную Корею не будет. Так как при таком противостоянии в конфликт придется вступить Соединенным Штатам, которые сегодня не готовы к такому сценарию из-за украинского кризиса и проблем с Тайванем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Несмотря на то что войне не быть, страны продолжат постепенно наращивать боевой потенциал, подвозя к линиям ограничений технику, заверил эксперт.

— Я очень сомневаюсь, что между Кореями начнется реальное военное противостояние. Это вынудило бы Соединенные Штаты погрязнуть в новом конфликте, — сказал Журавлев. — А у Вашингтона сейчас и без того хватает забот в виде Украины и Тайваня, с которым у США очень сложные отношения. Стороны возможного конфликта продолжат подвозить войска к пограничным зонам, а в перспективе потребуется увеличение американского контингента в Южной Корее.

При этом эксперт затрудняется объяснить ситуацию, которая произошла накануне, когда КНДР направила свои беспилотники в Южную Корею.

— Сложно пояснить, что конкретно произошло: провокация или ошибка, — сказал эксперт. — Понятное дело, что пять беспилотников летели не Сеул бомбить. И здесь нужно разбираться, потому что психоз по поводу военных конфликтов сейчас повсеместный. Но все равно говорить о полномасштабной войне не приходится, потому что у главного действующего лица в этих противостояниях — США — очень много забот.

Однако, если бы началась реальная военная операция между странами, то Россия, предположил собеседник «ВМ», скорее всего, поддержала бы Северную Корею, так как КНДР является союзником Китая, а Пекин, в свою очередь, на короткой ноге с Москвой.

Есть вероятность, что Россия сохраняла бы нейтралитет и не вмешивалась бы в боевые действия, заключил спикер.

Накануне стало известно, что утром 26 декабря военные Южной Кореи подняли в небо боевую авиацию после того, как пять беспилотников КНДР проникли в воздушное пространство страны. Как сообщает агентство «Ренхап», один дрон долетел до Сеула, а еще как минимум один смог вернуться в КНДР.