Врач предупредила о риске заразиться гриппом через глаза

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Существует риск заражения гриппом через глаза. Об этом рассказала врач-терапевт Юлия Фокина.

— Действительно, можно заразиться гриппом через глаза, так как слизистая глаз тоже тропна к вирусам гриппа. Заражение происходит при попадании капель слюны при чихании больного гриппом человека или касании слизистой глаз руками после прикосновения поверхности, на которой были частицы гриппа, — пояснила она.

При этом возможность заразиться таким образом зависит от штамма вируса гриппа. Однако инфицирование через глаза происходит редко, чаще всего человек может заразиться воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями.

Чтобы избежать заражения гриппом, специалист посоветовала чаще мыть руки и ограничить встречи с людьми, которые болеют, пишут «Известия».

Грипп — коварное заболевание, которое может вызвать серьезные осложнения. Некоторые из них могут остаться с человеком на всю жизнь. О самых опасных и наиболее распространенных последствиях гриппа «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.