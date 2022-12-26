Минобороны: ВС России уничтожили пункт ремонта техники ВСУ в районе Краматорска

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили пункт ремонта и восстановления техники ВСУ в районе города Краматорска в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в понедельник, 26 декабря.

— В районе города Краматорска ДНР уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники, — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Георгиевки была уничтожена артиллерийская система М777. По данным ведомства, при помощи орудия украинские солдаты проводили обстрелы Донецка, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России в ходе успешного наступления на Донецком направлении заняли новые выгодные позиции. В результате предпринятых действий ВСУ потеряли до 100 человек личного состава, четыре БМП и восемь автомобилей. Помимо этого, как уточняется, ВС РФ нанесли удар по позициям противника на Южно-Донецком направлении.