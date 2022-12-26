Больницу имени Кончаловского эвакуировали из-за короткого замыкания
В Городской клинической больнице имени Максима Кончаловского прошла эвакуация. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по столице в понедельник, 26 декабря.
По информации ведомства, речь идет о здании на Каштановой аллее, в доме № 2, корпус 1. В электрощитовой, расположенной на цокольном этаже, произошло короткое замыкание. До прибытия пожарных из помещений было эвакуировано 129 человек.
— Возгорания не произошло. Обстановка на объекте спокойная, административный корпус работает в штатном режиме. Персонал вернулся на рабочие места, — резюмировали в пресс-службе МЧС.
В этот же день пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы. Из квартиры было эвакуировано два человека. По информации источника «ВМ», одному из них потребовалась медицинская помощь.