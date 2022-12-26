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Спасатели в образе Дедов Морозов поздравили пациентов детской больницы в Москве

Евгений Жуков
Город
Спасатели в образе Дедов Морозов поздравили пациентов детской больницы в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, 4-й Добрынинский переулок, 1/9к1А Карта всех событий

Московские спасатели на один день превратились в Дедов Морозов, чтобы поздравить пациентов одной из городских больниц. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

— 50 Дедов Морозов с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыш двух корпусов детской Морозовской больницы и заглянули в окна палат, чтобы поздравить маленьких пациентов и их родителей с наступающим праздником, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / ЧСтные новости Москвы

Роли волшебников исполнили сотрудники пожарно-спасательного центра, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и Московского авиационного центра.

К ним присоединились и Снегурочки — 10 психологов пожарно-спасательного центра приветствовали ребят с пожарных подъемников, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

До этого сообщалось, что в период с 3 по 8 января 2023 года по приглашению мэра Москвы Сергея Собянина столицу посетят ребята из российских регионов, в том числе новых территорий. Юных гостей ждет обширная программа в рамках проекта «Город открытий».

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