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«Московские ярмарки» открыли 30 новогодних фотозон

Евгений Жуков

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
«Московские ярмарки» открыли 30 новогодних фотозон
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На площадках «Московских ярмарок» для посетителей организовали 30 новогодних фотозон. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

— Праздничное фото у нарядной елочки в фотозоне — это отличный способ создать себе новогоднее настроение, — говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь посетители городских ярмарок смогут не только приобрести определенную сельскохозяйственную продукцию, которую нельзя купить в привычных сетевых супермаркетах, но и сделать праздничные фотографии с новогодней елкой.

В департаменте сообщили, что на «Московских ярмарках» предусмотрены скидки на различные продукты к новогоднему столу, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого жителей столицы пригласили встретить Новый год на аттракционе «Солнце Москвы». В новогоднюю ночь колесо обозрения на ВДНХ будет принимать посетителей до 03:00.

У москвичей будет возможность забронировать в ночь на 1 января отдельную кабинку, чтобы встретить праздник на высоте птичьего полета в компании родных и друзей.

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