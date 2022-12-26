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Приметы и советы

Астролог Лебеденко рассказала, как подготовиться к Новому году

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Астролог Лебеденко рассказала, как подготовиться к Новому году
Фото: Pexels

Астролог Татьяна Лебеденко рассказала, как подготовиться к Новому году Черного Водяного Кролика, который по китайскому гороскопу наступит 22 января.

Праздновать Еовый год следует в уютной и привычной обстановке — скромно, комфортно, но со вкусом. Для оформления интерьера лучше использовать традиционные украшения: они создадут гармоничную новогоднюю атмосферу.

Для праздничного ужина лучше приготовить привычные блюда и пользоваться семейными рецептами. Что касается выбора одежды, то стоит отдать предпочтение струящемуся силуэту, а среди цветов присмотреться к черному, иссиня-черному, синему или темно-синему, передает «Радио 1».

Наступающий 2023 год для многих обернется состоянием перелома. Таким прогнозом поделилась астролог Тамара Глоба. По ее мнению, 2023 год пройдет под эгидой Марса, который характеризуется активной жизнью и борьбой за себя, передает ФАН.

До этого астрологи назвали три знака зодиака, которые могут разбогатеть в конце декабря 2022 года. Канун Нового года — это время для настоящих чудес.

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