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Схему оплаты ЖКУ предложили изменить в России

Евгений Жуков
Экономика
Схему оплаты ЖКУ предложили изменить в России
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Общественный совет при Минстрое предложил изменить механизм формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), повысив их с учетом платежеспособности россиян. Об этом сообщает газета «Известия» в понедельник, 26 декабря.

По словам председателя комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирины Булгаковой, на сегодняшний день индексация тарифов на услуги опирается исключительно на уровень инфляции. Она также подчеркнула, что цены необходимо формировать таким образом, чтобы оплачивать счета за ЖКУ имели возможность большинство граждан России, для остальных же правительство разработает специальные адресные льготы.

— Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения, — отметила Булгакова.

Она также добавила, что если существуют ситуации, когда в каком-то регионе счета за коммунальные услуги не могут оплатить около трети всех жителей, то «в субъекте что-то не то с тарифами».

При этом в Минстрое заявили, что повышение тарифов на ЖКУ ограничивается предельным индексом: с 1 декабря текущего года он достигает девять процентов, однако реальный уровень составляет только 6,5–7,87 процента, передают «Известия».

В квитанциях за ЖКУ появится новая строка — об оплате установки, замены и поверки умных счетчиков в жилых домах. Что изменится для потребителей и зачем нужно это нововведение — в материале «Вечерней Москвы».

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