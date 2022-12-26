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Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Лейла Алиева
Город
Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил горожанам государственные и городские награды.

— Наш город уже третий год переживает серьезные вызовы: мы пережили два года пандемии, в этом году мы переживаем специальную военную операцию и, самое главное, огромное санкционное давление, по сути дела — необъявленная санкционная экономическая война против страны и, естественно, против Москвы. И должен сказать, что все эти годы Москва достойно преодолевает эти вызовы, — сказал глава города.

После этого мэр вручил такие государственные награды, как орден Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Луки Крымского и почетные грамоты президента России.

Помимо этого, заслуги москвичей были отмечены благодарностями президента РФ, почетными званиями «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный врач РФ», а также «Заслуженный юрист РФ».

Среди московских наград Собянин, в частности, вручил знаки отличия «За безупречную службу городу Москве» ХL лет», знаки отличия «За безупречную службу городу Москве» XХV лет», а также почетные грамоты правительства Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

3 ноября Собянин, в преддверии Дня народного единства и годовщины исторического Парада на Красной площади, наградил выдающихся жителей столицы. Вручение наград состоялось в Белом зале московской мэрии.

Награды Москва Сергей Собянин
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