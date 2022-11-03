Собянин рассказал о вручении наград выдающимся жителям Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня народного единства и годовщины исторического парада на Красной площади наградил выдающихся жителей столицы и поздравил москвичей с предстоящим праздником.

— Эти даты значимы для каждого россиянина. Важны они и для Москвы, потому что говорят о роли столицы, ее горожан в истории нашей великой страны, — написал он.

Глава города назвал имена жителей столицы, которые удостоились наград:

Главный научный сотрудник Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Владимир Адилов получил звание заслуженного работника здравоохранения России.

Заместитель главврача городской больницы № 17 Татьяна Бакланова и врач городской больницы № 31 Александр Конорев получили ордена «За заслуги перед Отечеством».

Педагог школы № 1231 и ведущий эксперт ОГЭ Светлана Глухова — звание «Заслуженный учитель России».

Преподаватель начальных классов школы № 1358 Марина Русанова и учитель школы № 109 Наталия Васюк также получили звания «Заслуженный учитель России».

Шестикратный чемпион Паралимпийских игр Сергей Шилов получил орден «За заслуги перед Отечеством».

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Вручение наград состоялось 3 ноября в белом зале московской мэрии. Среди государственных наград, врученных Собяниным, — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Пирогова и орден Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медали Луки Крымского, почетные грамоты и благодарности президента РФ.