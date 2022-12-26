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Андрей Бочкарев назвал сроки открытия станций Очаково и Лесной городок МЦД-4

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев назвал сроки открытия станций Очаково и Лесной городок МЦД-4
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В начале следующего года планируется запустить поезда на станции Очаково и Лесной городок четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В этом году мы завершили работы на девяти городских вокзалах. В планах на 2024 год — построить и реконструировать 14 остановочных пунктов. В начале года планируется открыть две станции МЦД-4. Так, на одной из них, Очаково, завершаются работы по монтажу фасадных систем, а также отделка и пусконаладка. Объект реконструирован на 84 процента, — рассказал он.

В аналогичной степени готовности на данный момент находится станция Лесной городок. Территории десяти станций благоустроят в 2023 году, добавил Бочкарев.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, новые станции расположены рядом с бывшими промышленными зонами, где в настоящее время строятся жилые дома. Жилье рассчитано на людей с высоким уровнем дохода, у которых есть как минимум один автомобиль.

26 декабря мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции вокзал Переделкино Киевского направления МЖД. При этом глава города сообщил об открытии второй пассажирской платформы и второй очереди пассажирского вестибюля железнодорожной станции Минская.

Транспорт Строительство МЦД Андрей Бочкарев
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