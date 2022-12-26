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WDR: Задержанный немецкий разведчик мог передавать России секретные данные об Украине

Евгений Жуков
В мире
WDR: Задержанный немецкий разведчик мог передавать России секретные данные об Украине
Фото: shutterstock

Сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии, обвиненного в шпионаже в пользу России, заподозрили в передаче ей секретных сведений о ситуации на Украине. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили немецкие телерадиокомпании NDR и WDR.

Согласно информации изданий, подозреваемый Карстен Л. якобы передавал российским спецслужбам секретные оценки конфликта, происходящего на территории Украины. Расследование, помимо прочего, также проводится из-за того, что офицера «могли шантажировать», утверждают источники телеканалов.

22 декабря стало известно, что генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в работе на Россию.

В квартире и на рабочем месте обвиняемого Карстена Л., до недавних пор служившего в разведке Германии, оперативники провели обыски. Помимо этого, в связи с расследованием был произведен обыск еще у одного фигуранта данного дела, однако представители правоохранительных органов предпочли не разглашать его имя.

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